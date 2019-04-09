В Казахстане названы основные проблемы бизнеса и путь их решения

CA-NEWS (KZ) - Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр на заседании правительства рассказал о работе Проектного офиса по мониторингу хода реализации Программы льготного кредитования приоритетных проектов в рамках развития "экономики простых вещей". «Опросы бизнеса в рамках Проектного офиса показывают, что главной проблемой для бизнеса остается нехватка залоговой базы и перекредитованность бизнеса», - сказал Р. Скляр, сообщает 9 апреля Zakon.kz.

По словам главы ведомства, с целью эффективной реализации данной Программы на базе НПП "Атамекен" действует Проектный офис по мониторингу хода реализации Программы.

«Проектный офис на ежедневной основе в ручном режиме сопровождает проекты на всех этапах от разработки бизнес-плана до его финансирования, рассматривает возникающие проблемные вопросы и вырабатывает предложения по их решению. Сводная информация о статусе реализации Программы в разрезе регионов еженедельно предоставляется правительству РК. На сегодня проведены 7 заседаний Проектного офиса, в рамках которых заслушаны более 300 предприятий регионов» - заявил он.

В работе Проектного офиса находится 344 потенциальных проектов на сумму 306 млрд тенге, из них 10 проектов на сумму 6,1 млрд тенге одобрены банками второго уровня, 52 проекта на сумму 16,6 млрд тенге находятся на рассмотрении у банков.

Скляр также добавил, что основную массу потенциальных проектов, находящихся на рассмотрении в банках составляют проекты в сферах легкой, пищевой промышленности услуг. Вместе с тем, опросы бизнеса в рамках Проектного офиса показывают, что главной проблемой для бизнеса остается нехватка залоговой базы и перекредитованность бизнеса. Из опрошенных 344 предприятий около 100 (30%) заявляют нехватку залога при получении кредитов банков второго уровня. Внедрение инструмента гарантирования позволит решить проблему нехватки залоговой базы бизнеса.

«В связи с этим прошу правительство поддержать данное предложение. Помимо этого, необходимо отметить существующую проблему оказания поддержки субъектам АПК в рамках Программы. Так до сегодняшнего дня не решился вопрос по взиманию комиссии в размере 1% АО "Транстелеком" при предоставлении господдержки по линии Минсельхоза РК субъектам АПК в автоматизированном режиме. Учитывая, что основная масса заявляемых проектов в рамках Программы подаются в сфере производства продуктов питания и сельского хозяйства, прошу Минсельхоз ускорить решение данной проблемы», - заключил глава МИИР.