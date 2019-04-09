Мигранты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана получили выгоду от восстановления экономики России в 2018 году, - доклад Всемирного Банка

CA-NEWS (KG) - Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан получили выгоду от устойчивого восстановления экономической активности России в 2018 году, говорится в докладе Всемирного банка о миграции и развитии, опубликованного 8 апреля.

После публикации 22% роста в 2017 году в странах Европы и Центральной Азии, денежные переводы в 2018 выросли примерно на 11% до $59 млрд.

*Топ получатели денежных переводов в 2018 году

В диаграмме синим цветом обозначены страны, получившие больше всего денежных переводов (в млрд $) от своих мигрантов. Красным цветом обозначены основные страны-получатели денежных переводов в 2018 г. в % от ВВП. Получается, что кыргызские мигранты переправили на родину 33,6% процентов от ВВП страны, а таджикские - 31% от ВВП.

Официально мигранты перевели 529 млрд долларов в страны с низким и средним уровнем дохода в 2018 году. Это рекордный показатель и на 9,6 процента больше, чем в 2017 году ($483 млрд).

*Объем денежных переводов в Европу и Центральную Азию остался таким же "сильным" в 2018 году

(синий- в $, красный - % ВВП)



По мнению аналитиков, рост связан с улучшением ситуации с занятостью в США и экономических показателей этой страны, а также восстановлением объемов переводов из России и стран-членов Сотрудничества стран Персидского залива.

*Россия осталась наименее дорогой страной откуда переводятся деньги в Европу и Центральную Азию

(синий - 4-й квартал 2017 года, красный - 4-й квартал 2018)



Денежные переводы в 2018 году:

в Восточную Азию и Тихоокеанский регион выросли почти на 7%, до $143 млрд,

в страны Латинской Америки и Карибского бассейна - $88 млрд (+10%),

в страны Ближнего Востока и Северной Африки - $62 млрд (+9%),

в Южную Азию — $131 млрд (+12%),

в Центральную Азию — $59 млрд (+11%).