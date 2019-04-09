В Казахстане подешевел картофель, а огурцы подорожали

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане в марте 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года продукция сельского хозяйства, реализованная сельхозформированиями, стала дороже на 4,9%, продукция растениеводства - на 6,3%, продукция животноводства - на 1,2%, передает 9 апреля Zakon.kz со ссылкой на Комитет по статистике МНЭ РК.

В январе-марте текущего года цены на гречиху снизились на 3,3%, а на пшеницу - повысились на 10,8%, ячмень - на 4,5%, овес и рис - по 0,7%, рожь - на 0,5%, кукурузу - на 0,2%.

Картофель подешевел на 3%, морковь столовая - на 1,4%, а огурцы подорожали на 22,6%, помидоры - на 8,8%, свекла столовая - на 6,2%, лук репчатый - на 2,8%, капуста - на 3,2%. Цены на семена подсолнечника повысились на 12,6%, горох сушеный - на 2,5%, чечевица сушеная - на 1,1%.

Цены на мясо лошадей повысились на 2,6%, скота крупного рогатого - на 1,5%, овец - на 1,3%, птиц - на 0,9%, свиней - на 0,8%. Молоко сырое подорожало на 2,3%, шерсть овечья - на 0,5%, мед - на 0,1%, а яйца куриные подешевели на 1,5%.