Президент Южной Кореи посетит Казахстан, Узбекистан и Туркменистан

CA-NEWS (UZ) - Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин посетит c 16 по 23 апреля с государственным визитом Туркменистан, Узбекистан и Казахстан, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию главы государства.

Визит в Туркменистан пройдет с 16 по 18 апреля будет находиться в Туркменистане, где встретится со своим визави Гурбангулы Бердымухамедовым. Лидеры обсудят вопросы реального сотрудничества и совместного процветания.

Затем южнокорейский лидер прибудет в Узбекистан, где состоится саммит с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым. Встреча будет посвящена в основном совместным экономическим проектам.

С 21 по 23 апреля Мун Чжэ Ин посетит Казахстан. Там он встретится с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры обсудят вопросы развития сотрудничества и построения доверительных отношений.

Как отметили в администрации южнокорейского лидера, нынешнее турне нацелено на укрепление традиционно дружеских отношений, исторического и культурного единства с тремя государствами.