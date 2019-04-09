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  9 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Южной Кореи посетит Казахстан, Узбекистан и Туркменистан

CA-NEWS (UZ) -  Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин посетит c 16 по 23 апреля с государственным визитом Туркменистан, Узбекистан и Казахстан, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию главы государства.

Визит в Туркменистан пройдет с 16 по 18 апреля будет находиться в Туркменистане, где встретится со своим визави Гурбангулы Бердымухамедовым. Лидеры обсудят вопросы реального сотрудничества и совместного процветания.

Затем южнокорейский лидер прибудет в Узбекистан, где состоится саммит с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым. Встреча будет посвящена в основном совместным экономическим проектам.

С 21 по 23 апреля Мун Чжэ Ин посетит Казахстан. Там он встретится с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры обсудят вопросы развития сотрудничества и построения доверительных отношений.

Как отметили в администрации южнокорейского лидера, нынешнее турне нацелено на укрепление традиционно дружеских отношений, исторического и культурного единства с тремя государствами.

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