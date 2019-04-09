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  9 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане в результате ДТП погибли шесть человек

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистане 8 апреля на территории Бальджуванского района Хатлонской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек восемь получили ранения, сообщает Avesta.

Трагедия произошла во второй половине дня. Перевернулся грузовик «УРАЛ», в кузове которого находились люди.

Как пишет Радио Озоди, данная местность известна своим бездорожьем, и здесь, в основном ездят грузовики, к примеру, автомашины «УРАЛ».

Отмечается, что на территории кишлака Дошманди есть крутой подъем, где и произошло ДТП. Со слов очевидцев происшествия, водитель автомашины перед подъемом попросил людей покинуть кузов автомашины, некоторые выполнили просьбу, другие нет.

Во время преодоления подъема «УРАЛ» опрокинулся назад и пассажиры, которые остались в кузове, оказались под машиной. Погибли 6 человек, порядка 8 человек получили ранения.

В дежурной части ОМВД Кулябского региона сообщают о 5 погибших и 9 раненных в ДТП в Бальджуване. Среди погибших – мужчины и женщины.

По факту ДТП ведется следствие.

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