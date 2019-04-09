Касым-Жомарт Токаев объявил о дате выборов президента в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 апреля в 13:00 в эфире республиканских телеканалов объявил о президентских выборах в стране. Выборы состоятся 9 июня.

Полный текст обращения Касым-Жомарта Токаева:

«Уважаемые соотечественники! Сегодня я выступаю с важным обращением народу и каждому из нас. Согласно Конституции я принял решение о проведении внеочередных выборов президента 9 июня 2019 года.

В соответствии с Конституцией страны, я принял решение о проведении внеочередных выборов Президента Республики Казахстан 9 июня 2019 года.

Я советовался с Елбасы – Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым.

Консультировался со спикерами обеих палат Парламента, Премьер-Министром страны.

Согласовал свое решение с Конституционным Советом.

Встречался с лидерами парламентских партий.

Решение о досрочных выборах важное и необходимое.

Благодаря Елбасы мы построили успешное, авторитетное в мире государство. Казахстан занял достойное место в международном сообществе. С нашей страной считаются во всем мире.

Сейчас все мы переживаем исторический момент.

Верховная власть в Казахстане была передана в спокойной обстановке в полном соответствии с Конституцией. Это вызвало уважение к Казахстану со стороны мирового сообщества.

С момента вступления в должность Президента я выезжал в поездки по регионам, знаю настроения людей. Встречаюсь с интеллигенцией, трудовыми коллективами, представителями бизнеса, инвесторами, международными деятелями.

Мой вывод: мы идем правильным курсом. Наш мудрый народ един. Государство, как высшая ценность нашей Независимости, незыблемо.

Поэтому, твердо считаю, досрочные выборы Главы государства абсолютно необходимыми.

Для того, чтобы обеспечить общественно-политическое согласие, уверенно двигаться вперед, решать задачи социально-экономического развития необходимо снять любую неопределенность.

К тому же, обстановка в мире быстро меняется и далеко не в лучшую для нас сторону. Мы должны подтвердить преемственность, предсказуемость и стабильность нашей внутренней и внешней политики. Нужно продолжать работу по эффективной, успешной реализации социальных программ и стратегии Елбасы.

Сделать это можно только путем прямого волеизъявления народа на выборах.

Казахстан – демократическое государство. И Президент будет избран согласно воле народа».

Напомним, 19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих полномочий президента страны.

20 марта должность главы государства перешла Касым-Жомарту Токаеву, ранее занимавшему пост спикера Сената Парламента.



Подробнее:

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz 20 марта должность Главы государства перешла Касым-Жомарту Токаеву, ранее занимавшему пост спикера Сената Парламента.Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/9-iyunya-sostoyatsya-vyiboryi-prezidenta-kazahstana-366797/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz