Касым-Жомарт Токаев объявил о дате выборов президента в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 апреля в 13:00 в эфире республиканских телеканалов объявил о президентских выборах в стране. Выборы состоятся 9 июня.
Полный текст обращения Касым-Жомарта Токаева:
«Уважаемые соотечественники! Сегодня я выступаю с важным обращением народу и каждому из нас. Согласно Конституции я принял решение о проведении внеочередных выборов президента 9 июня 2019 года.
В соответствии с Конституцией страны, я принял решение о проведении внеочередных выборов Президента Республики Казахстан 9 июня 2019 года.
Я советовался с Елбасы – Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым.
Консультировался со спикерами обеих палат Парламента, Премьер-Министром страны.
Согласовал свое решение с Конституционным Советом.
Встречался с лидерами парламентских партий.
Решение о досрочных выборах важное и необходимое.
Благодаря Елбасы мы построили успешное, авторитетное в мире государство. Казахстан занял достойное место в международном сообществе. С нашей страной считаются во всем мире.
Сейчас все мы переживаем исторический момент.
Верховная власть в Казахстане была передана в спокойной обстановке в полном соответствии с Конституцией. Это вызвало уважение к Казахстану со стороны мирового сообщества.
С момента вступления в должность Президента я выезжал в поездки по регионам, знаю настроения людей. Встречаюсь с интеллигенцией, трудовыми коллективами, представителями бизнеса, инвесторами, международными деятелями.
Мой вывод: мы идем правильным курсом. Наш мудрый народ един. Государство, как высшая ценность нашей Независимости, незыблемо.
Поэтому, твердо считаю, досрочные выборы Главы государства абсолютно необходимыми.
Для того, чтобы обеспечить общественно-политическое согласие, уверенно двигаться вперед, решать задачи социально-экономического развития необходимо снять любую неопределенность.
К тому же, обстановка в мире быстро меняется и далеко не в лучшую для нас сторону. Мы должны подтвердить преемственность, предсказуемость и стабильность нашей внутренней и внешней политики. Нужно продолжать работу по эффективной, успешной реализации социальных программ и стратегии Елбасы.
Сделать это можно только путем прямого волеизъявления народа на выборах.
Казахстан – демократическое государство. И Президент будет избран согласно воле народа».
Напомним, 19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих полномочий президента страны.
20 марта должность главы государства перешла Касым-Жомарту Токаеву, ранее занимавшему пост спикера Сената Парламента.
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Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/9-iyunya-sostoyatsya-vyiboryi-prezidenta-kazahstana-366797/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz