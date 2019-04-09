Токаев принял в Акорде представителей политических партий Казахстана
CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями политических партий Казахстана, сообщается на сайте Акорды.
Он принял первого заместителя председателя партии "Нур Отан" Маулена Ашимбаева, председателя Демократической партии Казахстана "Ак жол" Азата Перуашева, секретаря ЦК Коммунистической народной партии Казахстана Айкына Конурова и председателя Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" Али Бектаева.
"В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы общественно-политической повестки дня", – говорится в сообщении.