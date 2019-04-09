Президент Туркменистана получил очередной велосипед в празднование Дня здоровья

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане 8 апреля в Олимпийском городке по случаю Всемирного дня здоровья провели массовые празднования, в которых принял участие и президент Гурбангулы Бердымухамедов. Члены правительства подарили главе государства очередной велосипед, на котором президент тут же проехался по Олимпийскому городку, сообщает Хроника Туркменистана.

Спортсмены и чиновники, игравшие в баскетбол, теннис и другие спортивные игры, бросали игру и начинали скандировать «Аркадага шохрат!» («Слава Аркадагу!»), как только президент проезжал мимо них.

⇳

Помимо Олимпийского городка массовые акции с привлечением студентов и бюджетников проходили по всей стране. С раннего утра студентов привлекали к восхождению по тропе здоровья в горах Копетдага, к участию в массовке на стадионах и спортивных парадах по всей стране. Работников бюджетной сферы вывели на зарядку.