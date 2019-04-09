Спикер парламента Таджикистана обсудил в Катаре вопросы трудоустройства таджикских граждан

CA-NEWS (TJ) - Спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров в рамках участия в очередном заседании Ассамблеи межпарламентского союза, который проходит в Дохе, провел короткую встречу с эмиром Катара Шейхом Тамим бен Хамад Аль-Сони.

Эмир Катара попросил Шукурджона Зухурова передать его наилучшие пожелания президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, сообщил «АП» пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Мухаммадато Султонов.

Он также сообщил, что в рамках встречи Зухурова с министром экономического развития, труда и социальных проблем Катара были обсуждены перспективы трудоустройства граждан Таджикистана в Катаре.

Спикера нижней палаты парламента Таджикистана также принял премьер-министр, министр внутренних дел Катара Шейх Абдулла бен Насир Аль-Сони. В ходе встречи были обсуждены вопросы привличения катарских инвестиций в экономику Таджикистана, в том числе на развитие туризма, энергетики, образования, здравоохранения и транспорта.