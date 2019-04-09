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  9 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Парламент Японии обсудит вызвавший дискуссии проект строительства трассы

CA-NEWS (CA) -  Парламентская комиссия в Японии во вторник обсудит противоречивый вопрос по проекту строительства трассы, связанному с премьер-министром Синдзо Абэ и его заместителем, передает NHK.

Долгосрочный проект строительства прямой трассы, связывающей префектуры Фукуока и Ямагути на юго-западе Японии, привлек внимание, когда заместитель министра транспорта страны недавно дал понять, что проект был рассмотрен в особом порядке.

В прошлое воскресенье замминистра Итиро Цукада в ходе митинга в преддверии местных выборов в Японии сказал, что дорога свяжет избирательные округа премьер-министра Абэ и его заместителя Таро Асо. Он добавил, что сами они не могут обсуждать проект, но предполагает, что именно они о нем думают.

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