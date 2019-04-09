Центральный банк Монголии запустил кампанию по поощрению старателей и золотодобывающих предприятий

CA-NEWS (MNG) - В целях увеличения объема сдачи золота государству, Центральный банк Монголии запустил шестимесячную кампанию по поощрению старателей и золотодобывающих предприятий, сообщил 8 апреля директор Департамента управления резервами и финансовыми рынками ЦБ Монголии Атарбаатарын Энхжин, передает Asia Russia Daily.

По словам Энджина, с начала 2019 года объем закупки золота Центральным банком Монголии резко сократился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года из-за нестабильности внутренней налоговой среды. Ввиду этого, решили снова запустить кампанию под названием "Национальное золото в пополнение Фонда сокровищ", чтобы способствовать росту закупок золота Центральным банком.

Поправки к закону о полезных ископаемых, принятые в 2014 году, способствовали пополнению резервов ЦБ в золоте. Однако с первого января 2019 года срок действия этого закона истек.

26 марта парламент Монголии на своем внеочередном заседании утвердил законопроект о внесении поправок в закон "О полезных ископаемых".

Согласно внесенным изменениям, роялти (платежи за добычу полезных ископаемых) на добычу золота составляет 5 процентов. Поправки к вышеназванному закону вступили в силу с 8 апреля 2019 года.

В январе-марте текущего года ЦБ Монголии закупил 772,1 кг золота у старателей и золотодобывающих предприятий, что на 71,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.