РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Центральный банк Монголии запустил кампанию по поощрению старателей и золотодобывающих предприятий

CA-NEWS (MNG) -  В целях увеличения объема сдачи золота государству, Центральный банк Монголии запустил шестимесячную кампанию по поощрению старателей и золотодобывающих предприятий, сообщил 8 апреля директор Департамента управления резервами и финансовыми рынками ЦБ Монголии Атарбаатарын Энхжин, передает Asia Russia Daily.

По словам Энджина, с начала 2019 года объем закупки золота Центральным банком Монголии резко сократился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года из-за нестабильности внутренней налоговой среды. Ввиду этого, решили снова запустить кампанию под названием "Национальное золото в пополнение Фонда сокровищ", чтобы способствовать росту закупок золота Центральным банком.

Поправки к закону о полезных ископаемых, принятые в 2014 году, способствовали пополнению резервов ЦБ в золоте. Однако с первого января 2019 года срок действия этого закона истек.

26 марта парламент Монголии на своем внеочередном заседании утвердил законопроект о внесении поправок в закон "О полезных ископаемых".

Согласно внесенным изменениям, роялти (платежи за добычу полезных ископаемых) на добычу золота составляет 5 процентов. Поправки к вышеназванному закону вступили в силу с 8 апреля 2019 года.

В январе-марте текущего года ЦБ Монголии закупил 772,1 кг золота у старателей и золотодобывающих предприятий, что на 71,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Выезд автомобилей в Узбекистан через пункты пропуска «Казыгурт» и «Капланбек» временно ограничен
  • В Туркменистане скончался Сапаргельды Мотаев - первый глава Дашогузской области
  • Белоруссия открыла для туристов зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС (видео)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×