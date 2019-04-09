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  9 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольский документальный фильм «Сумбэр» стал победителем кинофестиваля Венеции

CA-NEWS (KZ) -  В Венеции документальный фильм "Сумбэр" монгольского молодого режиссера стал лучшим короткометражным документальным фильмом в номининации "Snowboard Competition" на фестиваля "4S Film Festival 2019-(Skate Surf Ski Snowboard)", сообщает khadlan.mn.

Сам режиссер Баттулга Гантулга является сноубордистом. И его коллеги Мөнхсайхан Гүндсамбуу, Себастьян Джем, Стефан Верхей и Мирте Ван Дейк участвовали в этом кинопроекте.

Название фильма "Сумбэр" имеет особый и сакральный смысл. Сумбэр уул ("гора Сумбэр") - в мифологии монгольских народов - мировая гора.

Как изначальный и центральный космический объект Сумбэр часто фигурирует в монгольском героическом эпосе, прежде всего - в зачинах сказаний.

По монгольским ламаистским космогоническим мифам, Сумбэру называли "царём гор".

Международный кинофестиваль 4S Film Festival 2019 и конкурс фотографий, посвященный миру скейт, серфинга, лыж, сноуборда, включая различные виды скейтбординга, катания на роликовых коньках, лонгбординга, скоростного спуска, серфинга, большой волны, кайтсерфинга, виндсерфинга, вейкбординга, лыжного спорта, фрирайда, гонок , Сноуборд, сноукайтинг, парк, хафпайп, биг эйр, фристайл и многое другое.

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