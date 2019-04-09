Монгольский документальный фильм «Сумбэр» стал победителем кинофестиваля Венеции

CA-NEWS (KZ) - В Венеции документальный фильм "Сумбэр" монгольского молодого режиссера стал лучшим короткометражным документальным фильмом в номининации "Snowboard Competition" на фестиваля "4S Film Festival 2019-(Skate Surf Ski Snowboard)", сообщает khadlan.mn.



Сам режиссер Баттулга Гантулга является сноубордистом. И его коллеги Мөнхсайхан Гүндсамбуу, Себастьян Джем, Стефан Верхей и Мирте Ван Дейк участвовали в этом кинопроекте.

Название фильма "Сумбэр" имеет особый и сакральный смысл. Сумбэр уул ("гора Сумбэр") - в мифологии монгольских народов - мировая гора.

Как изначальный и центральный космический объект Сумбэр часто фигурирует в монгольском героическом эпосе, прежде всего - в зачинах сказаний.

По монгольским ламаистским космогоническим мифам, Сумбэру называли "царём гор".

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