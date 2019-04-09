В Казахстане столичный ж/д вокзал переименовали в «Nur-Sultan»

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане на железнодорожном вокзале столицы появилась новая вывеска, передает Zakon.kz.

Фото распространяют пользователи соцсетей.

Теперь столичный ж/д вокзал "Астана-1" носит новое название "Nur-Sultan".

Соответствующее постановление Правительства РК было опубликовано на сайте МИИР РК 2 апреля.

- Переименовать железнодорожный вокзал "Астана" в "Железнодорожный вокзал Нур-Султан". Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования, - сказано в публикации.