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  9 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Голландия проведут телемост, посвященный подвигу 101 узбекистанца, расстрелянных фашистами

CA-NEWS (UZ) -  9 апреля в 21.00 по ташкентскому времени состоится прямой телемост «Ташкент – Амстердам», приуроченный к дню памяти расстрелянных фашистами в этот день 77 лет назад героев узбекистанцев из «Отряда 101», сообщило МИД страны.

В телемосте, организованном посольством Узбекистана в странах Бенилюкс, Ассоциацией соотечественников в Нидерландах, Союзом молодежи Узбекистана, примут участие авторы романа «101» Анвар Иргашев и Юлия Медведовская, голландские исследователи Ремко Рейдинг и его коллеги, руководители государственных и общественных организаций, дипломаты, представители ведущих отечественных и зарубежных СМИ.

Уникальный проект «101» основан на недавно полученных документальных данных о героической и трагической судьбе ста одного воина из Узбекистана в годы Второй мировой войны. Мужественно и достойно пройдя через все муки ада в концлагере голландского города Амерсфорт, они погибли, так и не узнав, что своим подвигом полностью разрушили коварный план Гитлера и помешали фашистам изменить ход мировой истории.

Узбекские солдаты стали жертвами большой «пропагандистской машины» фашистской Германии и были специально отобраны для особо важной и секретной акции — созданию пропагандистского фильма о солдатах Красной Армии, где они должны были выглядеть лишёнными человеческого достоинства, слабыми и примитивными существами. И всё для того, чтобы поднять пошатнувшийся дух немецких солдат перед одним из самых главных сражений Второй мировой войны - битвой за Москву. Героизм, дисциплина и национальная культура, проявленные узниками-узбеками в концлагере Амерсфорт, не дали осуществиться планам Гитлера. Да, их было всего сто один человек. Но они были настоящими войнами.

Амерсфоорте
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