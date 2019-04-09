В Туркменистане самый низкий показатель процента курильщиков

CA-NEWS (TM) - 8 апреля в здании ООН в Ашхабаде прошел брифинг к предстоящей 9-10 апреля конференции на тему «Профилактика и борьба с неинфекционными заболеваниями».

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2018 году в Туркменистане было зафиксировано всего 3,4% курящих. Это является лучшим показателем в мире, а к 2025 году Туркменистан станет полностью некурящей страной, передает 9 апреля Хроника Туркменистана со ссылкой на госинформагентство ТДХ.

Согласно приведенным показателям, Туркменистан за год сократил количество курящих более, чем вдвое. По данным ВОЗ за 2017 год, в стране было 8,05% курильщиков (15,5% – мужчин и 0,6% – женщин).

С начала 2016 года в Туркменистане был введен запрет на ввоз и продажу сигарет частными фирмами. Это привело к дефициту и огромным очередям за сигаретами в госмагазинах. В дальнейшем сигареты в государственных магазинах то появляются, то снова пропадают. В то же время, несмотря на запреты, сигареты можно купить у частников из-под полы, но пачка будет стоить в несколько раз дороже.

ВОЗ призвала все европейские государства последовать примеру Туркменистана в борьбе с табакокурением.