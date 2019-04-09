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  9 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Монголия проведут политконсультации в Ташкенте
МИД Узбекистана
МИД Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  10 апреля в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан состоится очередной раунд узбекско-монгольских политических консультаций. Для участия в переговорах в Ташкент прибывает делегация Монголии во главе с заместителем Министра иностранных дел Батмунх Батцэцэг, сообщила пресс-служба МИДа.

В рамках пребывания в Узбекистане монгольская делегация также проведет переговоры в министерствах инвестиций и внешней торговли, сельского хозяйства, Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров, Государственном комитете по развитию туризма, Торгово-промышленной палате.

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