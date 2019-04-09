Узбекистан и Монголия проведут политконсультации в Ташкенте

МИД Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - 10 апреля в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан состоится очередной раунд узбекско-монгольских политических консультаций. Для участия в переговорах в Ташкент прибывает делегация Монголии во главе с заместителем Министра иностранных дел Батмунх Батцэцэг, сообщила пресс-служба МИДа.



В рамках пребывания в Узбекистане монгольская делегация также проведет переговоры в министерствах инвестиций и внешней торговли, сельского хозяйства, Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров, Государственном комитете по развитию туризма, Торгово-промышленной палате.