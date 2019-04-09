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  9 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан надеется на очередную амнистию таджикских мигрантов в России

CA-NEWS (TJ) -  Cумангул Тагойзода, министр труда, миграции и занятости населения надеется на то, что предложения ее ведомства об очередной «амнистии таджикских мигрантов» дошли до российской стороны и компетентные органы РФ дадут разрешение сотне тысяч мигрантов снова поехать в Россию на заработки.

Таджикский министр во время своего выступления на заседании Комитета ООН по защите прав всех трудящихся мигрантов 4 апреля сказала, что «сегодня число таджикских граждан, попавших под запрет на въезд в Российскую Федерацию, достигло 201 тыс 147 человек».

Россия ежегодно под предлогом нарушений действующего законодательства о порядке пребывания на территории Российской Федерации депортирует тысячи таджикских мигрантов и большинство из них не могут затем в течение 5 лет въезжать на территорию России.

Сумангул Тагойзода, выступая в Женеве, отметила «правительство предпринимает всевозможные меры для того, чтобы убедить российские власти провести очередную амнистию для тех граждан Таджикистана, которые трудятся на территории России с нарушением миграционного законодательства или имеют запрет на занятие трудовой деятельностью на территории России».

По ее словам, таджикская сторона предприняла все меры для решения вопроса об амнистии. «После принятой в 2017 году амнистии «почти 120 тысяч таджикских мигрантов были амнистированы и они получили возможность снова выехать в Россию на заработки. Более 100 тысяч мигрантов сумели в результате амнистии узаконить свою трудовую деятельность в России», - добавила она.

Министр труда отметила, что во время предыдущей амнистии были и определенные сложности и главная проблема «заключалась в том, что у нас было очень мало времени и возможностей для того, чтобы оповестить трудовых мигрантов об амнистии».

Таджикские мигранты и правозащитники постоянно критикуют власти Таджикистана, что те не принимают действенных мер по защите прав и законных интересов тысяч таджикских мигрантов в России.

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