Капуста неожиданно подорожала во всем мире, - министр национальной экономики Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Сегодня, 9 апреля в Казахстане министр национальной экономики Руслан Даленов назвал причину высоких цен на капусту. По словам, Давленова во всем мире сейчас капуста неожиданно подорожала, наиболее дорогой товар Стамбульской торговой биржи составила капуста, сообщает Tengrinews.kz.

«Мы этот вопрос изучали. Действительно, входная цена подорожала. Здесь не было какого-то сговора или той ситуации, когда поднимают цены к праздникам. Это был мировой тренд и сезонный дефицит. Теперь он устраняется», - объяснил Даленов.

Глава ведомства отметил, что в министерстве есть рабочая группа, которая следит за необоснованным ростом цен.

"Начиная, что называется, от грядок, то есть импорта и заканчивая полками магазинов. Где необоснованное превышение цены, там мы принимаем меры", - подчеркнул Даленов.