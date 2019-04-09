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  9 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Трагическое ДТП в Таджикистане: 6 погибших и 8 раненых

CA-NEWS (TJ) -  Шесть человек погибли, восемь получили ранения в результате автокатастрофы грузового автомобиля «Урал» в районе Бальджуван Хатлонской области Таджикистана.

В районной администрации сообщили, что трагическое происшествие произошло 8 апреля в кишлаке Дошманди джамоата Сарихосор. По словам источника, пострадавшие находятся в больнице под наблюдением врачей.

«Их состояние очень тяжелое. У всех различные переломы. Минувшей ночью прооперировали одного из поступивших пациентов», - рассказал он.

Жители джамоата Сарихосор, ставшие свидетелями автокатастрофы, рассказывают, что машина поднималась вверх по холму, и водитель попросил пассажиров выйти из машины и пройти это расстояние пешком во избежание происшествия. Несколько пассажиров вышли, но автомобиль все равно не смог преодолеть подъем и стал катиться вниз и перевернулся.

«Некоторые из тех, кто вышел из машины, были задавлены», - сказал один из очевидцев.

Среди пострадавших в автокатастрофе - Зариф Саъдиев, экс-начальник финансового отдела местной администрации и его сын. Оба с тяжелыми травмами были госпитализированы.

Жители надеются, что, возможно, после этого трагического случая власти займутся строительством дороги до Сарихосор. По их словам, ежегодно в ДТП на этой дороге погибают 1-2 человека.

Джамоат Сарихосор – самый крупный в Бальджуване. По местному бездорожью в основном проезжают машины «Урал» и «УАЗ».

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