В ДТП в Ташкенте с участием подполковника милиции погибла женщина

CA-NEWS (UZ) - Вечером 6 апреля на улице Мукими в Чиланзарском районе Ташкента автомобиль сбил пожилую женщину, переходившую дорогу в неположенном месте, которая позже скончалась.

Как сообщил источник в милиции, водитель, сбивший насмерть женщину - 38-летний полковник Умид Курбанов, работающий начальником отдела по борьбе с организованной преступностью Ташкентского городского управления внутренних дел.

Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по факту автокатастрофы.

В видео, опубликованном в Telegram, видно, как Lacetti черного цвета на большой скорости совершает опасный маневр — резкое перестроение с первой или второй полосы на крайнюю левую полосу. В последний момент машина пытается затормозить, но сбивает женщину, стоящую между полосами движения. Видно, как женщина от силы удара отлетает на высоту 2 метров и падает в бессознательном состоянии на землю Машина после удара врезается в разделительный забор, сломав его на две части.

По сообщению пресс-службы генпрокуратуры, гражданка М. Зайнутдинова "переходила улицу в неположенном месте".

“Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина скончалась в 23:40 того же дня в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи - сообщила генпрокуратура. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы от 7 апреля, смерть наступила в результате закрытой травмы головного мозга, закрытой травмы грудной клетки и травм правой берцовой кости".

Один из источников в УВД, сообщил, что вскоре после инцидента милиция изъяла видео с «камер наблюдения» в округе.

"Они пытались замять инцидент, В срочном порядке с камер видеонаблюдения в окружности изъяли все записи об аварии, чтобы не вскрылась вина Умида Курбанова. Однако видео уже распространилось в Telegram, и все спрашивали:« Кто был водителем?», и пользователи отвечали на них", - сообщил источник.

ГУВД Ташкента назначило служебную проверку по факту происшествия.

По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

Умид Курбанов был назначен начальником отдела по борьбе с организованной преступностью Ташкентского городского управления внутренних дел в 2018 году.