В Монголии молодые инженеры, обучившиеся в Японии, встретились с работодателями

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе прошло мероприятие “1000 инженеров — рабочие места”, где молодые инженеры встретились с работодателями. Мероприятие проходило в рамках «Проекта развития высшего инженерного образования», направленного на обучение тысячи инженеров в Японии. Проект успешно реализуется уже 6-й год, передает 9 апреля khadlan.mn.

В 2014 году в Монголии утвердили профессии первой необходимости. В рамках проекта Монголия решила подготовить в Японии 1005 инженеров и работников сферы технологий.

По данным прошлого года 370 студентов из Монголии обучаются в стране Восходящего Солнца по инжинирингу, этого проекта. По неофициальным данным, на сегодняшний день в Японии учатся почти 6000 монгольских студентов в различных сферах.

Инжиниринг не является исключением - Монголия рассматривает повышение стандартов в технических колледжах, институтах и университетах как приоритетное направление.

Программа JICA обеспечивает решение. К марту 2023 года 1000 монголов должны будут изучить технические науки в Японии.

Список японских университетов, которые готовят монгольских инженеров:

1. Университет технологии Нагаока

2. Университет технологии Тойохаси

3. Университет технологии Токёо

4. Университет технологии Нагояа

5. Университет технологии Кёото

6. Университет технологии Китами

7. Второй университет технологии Нагояа

8. Университет технологии Кюушу