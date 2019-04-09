РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии молодые инженеры, обучившиеся в Японии, встретились с работодателями

CA-NEWS (MNG) -  В Улан-Баторе прошло мероприятие “1000 инженеров — рабочие места”, где молодые инженеры встретились с работодателями. Мероприятие проходило в рамках «Проекта развития высшего инженерного образования», направленного на обучение тысячи инженеров в Японии. Проект успешно реализуется уже 6-й год, передает 9 апреля khadlan.mn.

В 2014 году в Монголии утвердили профессии первой необходимости. В рамках проекта Монголия решила подготовить в Японии 1005 инженеров и работников сферы технологий.

_UGA3825

По данным прошлого года 370 студентов из Монголии обучаются в стране Восходящего Солнца по инжинирингу, этого проекта. По неофициальным данным, на сегодняшний день в Японии учатся почти 6000 монгольских студентов в различных сферах.

Инжиниринг не является исключением - Монголия рассматривает повышение стандартов в технических колледжах, институтах и университетах как приоритетное направление.

Программа JICA обеспечивает решение. К марту 2023 года 1000 монголов должны будут изучить технические науки в Японии.

Список японских университетов, которые готовят монгольских инженеров:

1. Университет технологии Нагаока

2. Университет технологии Тойохаси

3. Университет технологии Токёо

4. Университет технологии Нагояа

5. Университет технологии Кёото

6. Университет технологии Китами

7. Второй университет технологии Нагояа

8. Университет технологии Кюушу

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Таджикистане в результате ДТП погиб отец троих детей, которые также находились в машине
  • 16-летняя школьница выбрана «Мисс Алматы - 2019»
  • "Некуда сходить, если приспичит". В Таджикистане дефицит общественных туалетов
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×