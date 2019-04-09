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  9 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гол узбекистанца Икрома Алибаева признан самым красивым в Лиге чемпионов АФК

CA-NEWS (UZ) -  Одним из лучших голов Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (АФК) за всю историю признали мяч, забитый футболистом ташкентского «Локомотива» Икрома Алибаева, сообщает официальный сайт АФК.

Лучшим голом Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (АФК) за всю историю признали мяч, забитый полузащитником тегеранского «Эстегляля» Андраником Теймуряном. За него проголосовали 123 тыс футбольных фанатов, полюбивших его гол в 2013 году в ворота малайзийского клуба «Бурирам Юнайтед».

За Икрома Алибаева проголосовали 37 тысяч человек, за его гол с центра поля в матче ташкентского "Локомотива" против клуба "Аль-Вахда" в 2018 году.

Икрам Алибаев сыграл 131 матч и забил 15 голов в футбольном клубе «Локомотив». Он также сыграл 15 матчей в составе сборной. В декабре 2018 года Икрам Алибаев подписал контракт с южнокорейским "Сеулом".

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