В Таджикистане выявлена контрабанда крупной партии сжиженного газа

CA-NEWS (TJ) - На севере Таджикистана сотрудниками управления Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией пресечена попытка контрабанды крупной партии сжиженного газа, сообщает 9 апреля Avesta.

По подозрению в контрабанде сжиженного газа задержаны два человека.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что граждане Юрий Долгов и Равшан Сайфуддинов ввезли из Кыргызстана в Таджикистан 37,3 тыс. литров сжиженного газа контрабандным методом, с целью дальнейшей реализации.

В отношении Ю.Долгова и Р.Абдуллоева возбуждено уголовное дело по статье 289 (контрабанда) УК РТ, ведется следствие.