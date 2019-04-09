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  9 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане выявлена контрабанда крупной партии сжиженного газа

CA-NEWS (TJ) -  На севере Таджикистана сотрудниками управления Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией пресечена попытка контрабанды крупной партии сжиженного газа, сообщает 9 апреля Avesta.

По подозрению в контрабанде сжиженного газа задержаны два человека.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что граждане Юрий Долгов и Равшан Сайфуддинов ввезли из Кыргызстана в Таджикистан 37,3 тыс. литров сжиженного газа контрабандным методом, с целью дальнейшей реализации.

В отношении Ю.Долгова и Р.Абдуллоева возбуждено уголовное дело по статье 289 (контрабанда) УК РТ, ведется следствие.

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