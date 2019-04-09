Дарига Назарбаева не собирается баллотироваться в президенты Казахстана, - помощник спикера Сената Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Председатель Сената Парламента Казахстана Дарига Назарбаева не собирается баллотироваться на выборах президента РК, передает Zakon.kz.

Об этом сообщила ее помощница Сауле Мустафаева.

- Дарига Назарбаева не собирается баллотироваться, - сказала Сауле Мустафаева.

Дарига Назарбаева была избрана спикером Сената Парламента РК 20 марта 2019 года. В процедуре тайного голосования приняли участие 44 депутата сената, которые проголосовали единогласно "за".

Сегодня, 9 апреля, Касым-Жомарт Токаев объявил о решении провести внеочередные выборы Президента РК 9 июня 2019 года.