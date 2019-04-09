В Израиле проходят парламентские выборы: сумеет ли Нетаньяху сохранить свой пост?

CA-NEWS (CA) - В Израиле 9 апреля проходят парламентские выборы, от итогов которых будет зависеть, сможет ли действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху сохранить свой пост, передает Euronews.



Его главным соперником является Бени Ганц - бывший глава Генштаба Армии обороны Израиля. Он возглавляет политический блок "Кахоль-Лаван" ("Бело-Синие" по цветам израильского флага). Всю свою карьеру он построил в армии и до этого политикой фактически не занимался.

Но в Израиле, где высоко ценят военную службу, жизненный путь генерала Ганца у многих вызывает уважение, особенно в армейских кругах. Не случайно, в его поддержку выступили видные коллеги по цеху, бывший министр обороны Израиля Моше Яалон и Габи Ашкенази, экс-глава ЦАХАЛа.

Что касается Нетаньяху, то в случае победы на выборах его партии "Ликуд", он возглавит правительство Израиля уже в пятый раз и даже переплюнет отца основателя Израиля Давида Бен-Гуриона по продолжительности пребывания у власти.

Пока аналитики спорят и сравнивают, кто из кандидатов имеет больше шансов, все они сходятся в одном: палестино-израильский конфликт лидерам предвыборной гонки урегулировать не удастся. По сути, они даже такой задачи перед собой и не ставят:

"Не важно, кто победит - Биньямин Нетаньяху или Бени Ганц, - говорит политолог Махмар Абу Сейеда. - Совершенно очевидно, что конфликт решен не будет, скорее даже наоборот. Нетаньяху уже заявил, что строительство еврейских поселений на оккупированных территориях продолжится и что он даже готов аннексировать земли к западу от реки Иордан. А Ганц просто не представил реального плана для решения палестинской проблемы".

По сравнению с остальными кандидатами Нетаньяху находится в иной весовой категории, он поддерживает тесные связи с лидерами мировых держав. Однако на выборах в Кнессет израильтян будут интересовать не столько внешнеполитические успехи действующего премьера, сколько внутренняя ситуация в стране.

За несколько месяцев до голосования позиции Нетаньяху были несколько ослаблены рядом политических скандалов, в том числе обвинениями в коррупции, которые были выдвинуты в его адрес. А вот позиции левоцентристов, к которым относится и Бени Ганц заметно усилились.