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  9 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Экс-глава Нацбанка Казахстана Д.Акишев назначен помощником Н.Назарбаева

CA-NEWS (KZ) -  Экс-глава Нацбанка Казахстана Данияр Акишев назначен помощником Первого Президента Нурсултана Назарбаева, сообщает Акорда.

"Назначить Акишева Данияра Талгатовича помощником Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы", - говорится в решении Первого Президента.

Данияр Акишев родился в 1976 году. Окончил Казахскую государственную академию управления, по специальности "экономист", специализация - организация банковского дела.

Трудовой стаж:

- Ведущий экономист Центрально-Азиатской фондовой биржи (11.1995-11.1996);

- На разных должностях в Департаменте исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан (11.1996-08.2007);

- Директор Департамента исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан (06.2003-08.2007);

- Заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан (28.08.2007-08.2014);

- Заведующий Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан, Временно исполняющий обязанности помощника Президента РК (с 08.2015) (08.2014-02.11.2015);

- Председатель Национального Банка Республики Казахстан (02.11.2015-02.2019).

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