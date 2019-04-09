Президент Узбекистана намерен лично контролировать реализацию 27 проектов на сумму $3,6 миллиардов

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев предупредил о неудовлетворительной работе руководителей ряда компаний, а также заместителей по вопросам инвестиций глав Кашкадарьинской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Наманганской, Ферганской и Хорезмской областей.

Пресс-служба президента сообщила 8 апреля, что, хотя инвестиционные средства, выделенные в первом квартале 2019 года, были освоены, в ряде компания и организаций в регионах не было проведено достаточной работы.

Согласно официальному сообщению, по Инвестиционной программе на 2019 год в рамках более 3,2 тысячи проектов планируется освоить капиталовложения на сумму почти 14 миллиардов долларов. В частности, намечено освоить свыше 4 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций по 320 проектам.

Исходя из этого, глава государства предложил внедрить новую систему контроля для обеспечения своевременного освоения инвестиций. Согласно ей, все проекты с участием прямых иностранных инвестиций будут разделены на четыре перечня, которые будут контролироваться по отдельности.

В первый перечень будут включены 27 важнейших стратегических проектов, предусматривающих освоение 3,6 миллиарда долларов иностранных инвестиций в текущем году. Их реализация будет находиться под постоянным контролем президента.

Второй перечень будет состоять из 65 крупных проектов на общую сумму 1,3 миллиарда долларов, их реализация будет под контролем премьер-министра.

В третий перечень, который будет контролироваться заместителями премьер-министра, включаются 65 проектов, предусматривающих освоение 407 миллионов долларов иностранных инвестиций.

Контроль за реализацией проектов в четвертом перечне возлагается на руководителей закрепленных за регионами центральных ведомств и хокимов.