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  9 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Отношения Казахстана с ближайшими соседями должны оставаться доверительными, - Н.Назарбаев

CA-NEWS (KZ) -  Нурсултан Назарбаев 9 апреля принял министра иностранных дел Бейбута Атамкулова, сообщает пресс-служба первого президента. В ходе встречи Назарбаев отметил, что прежде всего следует обратить внимание на отношения с ближайшими соседями.

"Они должны оставаться доверительными", - сказал Назарбаев.

Первому президенту была представлена информация о текущей деятельности и дальнейших планах работы министерства.

Назарбаев подчеркнул важность обеспечения преемственности внешнеполитического курса и планомерной реализации мер по укреплению сотрудничества со стратегическими партнерами Казахстана.

- В Казахстане произошли очень серьезные политические изменения. Мы показали всему миру, что мы действуем в рамках Конституции, обеспечив спокойный и мирный транзит власти. Это событие стало знаковым для всех. Сейчас главное – неизменность внешнеполитического курса, который был выработан ранее. Прежде всего, следует обратить внимание на отношения с ближайшими соседями. Они должны оставаться доверительными, - сказал Н.Назарбаев.

Первый Президент РК также указал на необходимость тщательной подготовки к предстоящим зарубежным визитам и международным мероприятиям.

- В настоящее время следует уделить внимание следующим вопросам. Во-первых, визит президента Южной Кореи в Казахстан. Во-вторых, поездка в Китайскую Народную Республику для участия в форуме «Один пояс, один путь». Также, важно обеспечить соответствующую подготовку юбилейного саммита ЕАЭС, пятилетие которого мы будем отмечать в нашей столице, - сказал Нурсултан Назарбаев.

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