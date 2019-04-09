Дарига Назарбаева приняла посла Туркменистана

CA-NEWS (KZ) - Сегодня, 9 апреля в Казахстане председатель Сената парламента Дарига Назарбаева приняла посла Туркменистана Тойлы Комекова по его просьбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента.

Д. Назарбаева подчеркнула, что страны связывают добрососедские отношения, основанные на многовековых узах дружбы и взаимного уважения, которые достигли уровня стратегического партнерства.

Стороны обсудили перспективы укрепления межпарламентского сотрудничества, являющегося важным компонентом межгосударственного взаимодействия.

Т. Комеков передал Д. Назарбаевой приглашение посетить с официальным визитом Ашхабад, а также принять участие в 1-ом Каспийском экономическом форуме в Авазе.

В ходе встречи, собеседники подтвердили готовность способствовать реализации амбициозной задачи, поставленной Елбасы Н.А. Назарбаевым и президентом Туркменистана Г.М. Бердымухамедовым, по достижению миллиардного рубежа во взаимной торговле.

По мнению Д. Назарбаевой, действенным механизмом реализации поставленных задач по увеличению двустороннего товарооборота должна стать совместная Межправительственная комиссия по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Также были обсуждены перспективы взаимодействия в приграничном сотрудничестве. Глава Сената обратила внимание на предложения Мангистауской области по 13 направлениям, которые были представлены на рассмотрение туркменской стороны. Увеличению товарооборота, объемов грузо и пассажиропотока будут способствовать проекты по строительству автомобильной дороги Туркменбаши - Гарабогаз - Казахстан и нового моста через залив Гарабогазгол.

Глава Сената отметила, что главная задача верхней палаты парламента - законодательное обеспечение курса первого президента Казахстана, направленного, в первую очередь, на повышение благосостояния народа, усиление институтов гражданского общества на основе демократической модели развития и верховенства закона.

Т. Комеков высоко оценил вклад Елбасы в обеспечение глобальной и региональной безопасности, подчеркнув лидерство Н.А. Назарбаева в антиядерном движении, продвижении интеграционных процессов. Он проинформировал, что Туркменистан позитивно воспринял переименование столицы Казахстана в Нур-Султан, увековечив тем самым неоценимые заслуги авторитетного лидера тюркского мира.