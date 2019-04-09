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  9 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Улицы Бухары затопило после дождя

CA-NEWS (UZ) -  Бухару затопило после сильного ливня. Очевидцы выложили фото и видео в соцсетях.

На фото видно, что улицы города превратились в реки. Коллекторная сеть, как и в других городах Узбекистана, включая столицу, не работает.

Напомним, что в конце прошлого месяца президент Шавкат Мирзиёев посетил с визитом Бухару. На совещании с участием актива Бухарской области глава государства отметил необходимость улучшения туристической инфраструктуры и превращения Бухары в "туристический перекресток".

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