Дарига Назарбаева прокомментировала информацию о своем неучастии в выборах президента Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Дарига Назарбаева прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о ее намерении баллотироваться в президенты Казахстана, передает Zakon.kz.

В СМИ от её помощницы Сауле Мустафаевой прошла информация о том, что спикер Сената Парламента Дарига Назарбаева не планирует баллотироваться на выборы Президента РК.



- Баллотироваться может любой гражданин страны в соответствии с Конституцией и законами. Решение о кандидатах на выдвижение будут принимать политические партии, - прокомментировала Дарига Назарбаева вышедшую информацию.

Она также добавила, что результаты выборов зависят от народа Казахстана, добавив, что все должно быть в рамках закона.

Но при этом Дарига Назарбаева не сообщила, примет ли предложение, если партия предложит ей выдвинуть свою кандидатуру на выборах.

Дарига Назарбаева была избрана спикером Сената Парламента РК 20 марта 2019 года. В процедуре тайного голосования приняли участие 44 депутата сената, которые проголосовали единогласно "за".

Сегодня, 9 апреля Касым-Жомарт Токаев объявил о решении провести внеочередные выборы Президента РК 9 июня 2019 года. Он гарантировал, что выборы пройдут честно.