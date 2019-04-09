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  9 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министр иностранных дел Монголии принял посла Венгрии

CA-NEWS (MNG) -  9 апреля в Улан-Баторе министр иностранных дел Дамдингийн Цогтбаатар принял посла Венгрии в Монголии Михая Галосфая, сообщает Монцамэ со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Монголии.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам расширения двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, ветеринарии и образования.

Министр Д. Цогтбаатар подчеркнул наличие широких возможностей для двустороннего сотрудничества в области ветеринарии на основе предыдущего опыта сотрудничества сторон в производстве вакцин для животноводства и охране здоровья скота.

Посол Галосфай, со своей стороны отметил, что стороны сотрудничают в направлении углубления двусторонних отношений и сотрудничества во всех сферах, в том числе начала строительных работ по расширению государственного предприятия "Биокомбинат".

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