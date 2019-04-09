Проблема ожирения приобретает глобальные масштабы, - ФАО

CA-NEWS (CA) - Ожирение становится глобальной проблемой. Об этом сегодня заявил глава Продовольственной и сельскохозяйственной ООН (ФАО) Жозе Грациану да Силва, выступая перед Советом управляющих организации, сообщает русская служба новостей ООН.

По словам Грациану да Силва, цель устойчивого развития номер 2 состоит в том, чтобы избавиться от всех форм неправильного питания. Людей, страдающих от избыточного веса и ожирения, становится больше по всему миру.

«Мы больше не можем бороться исключительно с голодом. Если голод обычно распространен в определенных регионах, ожирение существует повсеместно», – добавил он.

По данным ФАО, с 1975 года показатели ожирения во всем мире выросли почти втрое, что, в свою очередь, привело к росту числа случаев сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета.

Главный совет диетологов планеты – есть как можно больше овощей и фруктов. Специалисты также напоминают необходимости пить много воды, не злоупотреблять алкоголем и солью, а также сократить потребление жиров и продуктов и напитков с высоким содержанием сахара.

Жозе Грациану да Силва напомнил членам Совета управляющих о ряде предстоящих в этом году мероприятиях, в том числе – о семинарах по сбалансированному питанию.

В четверг перед Советом выступят кандидаты на пост Генерального директора ФАО – Рамеш Чанд из Индии, Давид Кирвалидзе из Грузии, Ку Донгью из Китая и Катрин Геслин-Ланель из Франции. Новый глава Организации будет назначен на этот пост сроком на четыре года – с 1 августа 2019 года до 31 июля 2023 года – с возможностью продления на еще один срок.