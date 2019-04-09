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  9 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Бабушка-библиотекарь в Монголии получила ноутбук в подарок от министра образования

CA-NEWS (MNG) -  В Монголии пенсионерка, бывший железнодорожник, 60 летняя С.Хишигт открыла свою собственную библиотеку. Она предлагает книжки для местных ребятишек отдавая их читать дома. Делает она это бескорыстно, совсем бесплатно. На днях министр образования, науки, культуры и спорта Ендонпэрэнлэйн Баатарбилэг пригласил ее и поблагодарил за добрые поступки, передает 9 апреля khadlan.mn.

Министр подарил бабушке новый ноутбук.

«В последнее время все говорят, что современные дети и подростки мало читают. На самом деле родители не обращают внимания на это, не покупают книг для своих детей. Считают это необязательным и что любую информацию можно прочитать в смартфоне, но родители должны позволить детям читать и книги. Книгу можно держать в руках и она несёт особое наслаждение в отличие от гаджета. Таким образом можно уберечь ребенка от вредных сетевых волн интернета», - уверяет с огромным опытом общения с книгами бабушка-библиотекарь.

Кому как ни ей, прожившей много лет, не видеть как меняется этот мир и как пагубно влияет он на наших детей. Хоть что-то исправить и вложить свою лепту, к ней давно пришла эта мысль о приручении к книгам местных ребятишек. Теперь у бабушки есть компьютер. Бабушка бесстрашна, она намерена познать все секреты и удобства продукта цивилизации - овладеть компьютерной грамотностью. Этот подарок как никогда пришёлся кстати ей и её библиотеке.

Бабушка- библиотекарь С. Хишиг пообещала, что запишется на обучение компьютерной грамотности. Её мечта - дарить радость людям через любовь к книгам.

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