В Узбекистане самый высокий показатель преждевременной смертности - учёные США

CA-NEWS (UZ) - Исследователи Вашингтонского университета , какие продукты увеличивают риск возникновения преждевременной смерти.

Ученые Вашингтонского университета провели исследование рациона питания большой группы людей и установили, какие именно вкусовые пристрастия могут стать причиной преждевременной смерти, cообщает Science Alert.

Чрезмерное употребление соли и недостаток в рационе овощей и фруктов, а также цельного зерна, является основной причиной смертей 11 млн человек ежегодно, утверждают ученые Вашингтонского университета.

По данным специалистов, только от употребления пищи с высоким содержанием соли, в состав которой входит натрий, ежегодно гибнут три миллиона человек. Также к преждевременной смерти приводит недостаточное употребление цельных злаков, овощей и фруктов, по подсчетам ученых от такого рациона ежегодно умирает около пяти миллионов человек.

Самый высокий показатель смертности (891 на сто тысяч человек) ученые отметили в Узбекистане, где население употребляет в пищу в большом количестве рафинированные углеводы, такие большое хлебы и макароны.

А среди стран с самым низким – Испания, Франция, и Израиль, для которых свойственна средиземноморская диета богатая клетчаткой и ненасыщенными жирными кислотами.

Исследователи отмечают, что из-за нездорового питания умирает больше людей, чем от курения. Обусловлено это тем, что курильщиков меньше, чем приверженцев неправильной диеты.