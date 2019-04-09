Узбекистан откроет торговый дом в Самарской области

CA-NEWS (UZ) - Посольством Узбекистана в России совместно с Наманганской компанией «Дилрабо СДА» прорабатывается вопрос открытия в Самарской области Торгового дома.

Планируется, что Торговый дом начнет свою деятельность уже в 2020 году, сообщает посольство Узбекистана в КР.

Учреждение нацелено на импорт из Узбекистана готовой швейной продукции

с дальнейшей реализацией на рынке регионов России. Проект реализуется в рамках достигнутых соглашений в ходе Форума межрегионального сотрудничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией в октябре 2018 года. Стоимость проекта составляет $2 млн. Партнером с российской стороны выступает ООО «Самарская текстильная компания».

В марте текущего года представители компании «Дилрабо СДА» посетили Самарскую область в целях обсуждения этапов реализации проекта и совместных мер по ускоренному вводу объекта.