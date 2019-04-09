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  9 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан откроет торговый дом в Самарской области

CA-NEWS (UZ) -  Посольством Узбекистана в России совместно с Наманганской компанией «Дилрабо СДА» прорабатывается вопрос открытия в Самарской области Торгового дома.

Планируется, что Торговый дом начнет свою деятельность уже в 2020 году, сообщает посольство Узбекистана в КР.

Учреждение нацелено на импорт из Узбекистана готовой швейной продукции
с дальнейшей реализацией на рынке регионов России. Проект реализуется в рамках достигнутых соглашений в ходе Форума межрегионального сотрудничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией в октябре 2018 года. Стоимость проекта составляет $2 млн. Партнером с российской стороны выступает ООО «Самарская текстильная компания».

В марте текущего года представители компании «Дилрабо СДА» посетили Самарскую область в целях обсуждения этапов реализации проекта и совместных мер по ускоренному вводу объекта.

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