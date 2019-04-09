Монголка помогает африканским женщинам в составе проекта GIL

CA-NEWS (MNG) - Лаборатория гендерных инноваций Всемирного банка в Африке (GIL) проводит анализ воздействия, оценивая результаты мероприятий в области развития в странах Африки к югу от Сахары и получая данные о том, как ликвидировать гендерный разрыв в доходах, производительности, активах и тд. В этой лаборатории в Канцелярии главного экономиста Африканского региона в настоящее время работает монголка Рэнцэнханд Энх-Амгалан (Хандаа). Она занимается анализом реализации стратегии и распространением результатов оценки воздействия, вытекающих из исследовательских проектов GIL по расширению экономических прав женщин в странах Африки, передает 9 апреля khadlan.mn.

Благодаря результатам оценки воздействия, GIL поддерживает разработку инновационных масштабных мероприятий по решению проблемы гендерного неравенства в Африке. Цель состоит в том, чтобы дать возможность проектным группам и директивным органам выступать за лучшую гендерную интеграцию с использованием доказательств.

«В течение нескольких лет в детстве я помогала маме выращивать овощи и собирать урожай на городской ферме в отдаленном пригороде Улан-Батора. Работа на ферме с моими братьями и сестрами и наблюдение за моей матерью, которая все делала для того, чтобы увеличить урожай, заставили меня понять, какое сложное, но в то же время полноценное занятие - быть фермером-женщиной в развивающейся стране. Моя мать отказалась уступить, столкнувшись с невзгодами - суровым климатом Монголии, кражами урожая, а также отсутствием необходимых ресурсов, рабочей силы и сельскохозяйственных услуг. При этом она успевала все - заботиться о четырех детях и заниматься работой», - говорит Хандаа.

«Экспериментальные данные GIL в сочетании с моим личным опытом наблюдений за моей матерью и другими женщинами-фермерами в Монголии, еще больше укрепили мою веру в ключевую роль некогнитивных навыков в производительности сельского хозяйства и сокращении бедности...», - поделилась Хандаа с африканками.

Согласно свидетельствам Всемирного банка по гендерным инновациям в Африке (GIL) из Малави (на основе данных примерно 500 фермерских хозяйств), некогнитивные предпринимательские навыки или умственные навыки женщин, такие как настойчивость, оптимизм и страсть к работе, могут помочь женщинам-фермерам преодолеть препятствия и построить успешную карьеру в сфере сельского хозяйства.