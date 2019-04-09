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  9 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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За год в Таджикистане не стало 104 ветеранов ВОВ

CA-NEWS (TJ) -  9 мая отмечается очередная годовщина Победы в Великой Отечественной Войне. Этот праздник чтят и помнят в Таджикистане, как и в других странах постсоветского пространства. Как сообщили в Управлении социальной защиты населения министерства здравоохранения и соцзащиты населения РТ, на сегодняшний день в республике в живых осталось 241 ветеран ВОВ, передает 9 апреля Avesta.

По словам источника, сегодня в городе Бохтаре в возрасте 94 лет скончался Харим Нуров, а в Фархарском районе умер 93-летний Тагай Мирзоев.

Таким образом на сегодняшний день в республике остался в живых 241 ветеран Великой Отечественной Войны, в том числе 68 в Согдийской области, двое в ГБАО, 47 в РРП, 86 в Хатлонской области и 38 в Душанбе.

Самому «молодому» ветерану 93 года, а самому старшему 100 лет. 100-летний Рахмонкул Иброхимов проживает в Фархорском районе Хатлонской области.

По данным первого заместителя Совета ветеранов войны и труда Таджикистана Вали Сайёрабекова, в апреле прошлого года в республике насчитывалось 345 ветеранов ВОВ.

Из Таджикистана на фронтах Великой Отечественной войны (1941-45) воевали более 300 тыс. мужчин и женщин. Из них не вернулись 92 тыс.

54 соотечественникам было присвоено звание Героя Советского Союза, 15 таджикистанцев награждены орденами «Славы».

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