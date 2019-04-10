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  10 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольский экспорт превысил импорт на $486 млн за первые три месяца

CA-NEWS (MNG) -  Внешнеторговый оборот Монголии в январе-марте 2019 года составил более 3,5 млрд долларов США, что на 17 процентов больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. За указанный период монгольский экспорт превысил импорт на 485,9 млн долларов. Данный показатель вырос на 19,5% в годовом исчислении, сообщает Asia Russia Daily со ссылкой на Главное таможенное управление страны.

Ключевыми экспортными товарами традиционно стали кашемир и шерсть, а также продукция горнодобывающей промышленности.

По мнению специалистов, в настоящее время экспорт Монголии во многом зависит от КНР, а монгольская экономика - от горнодобывающей промышленности.

В 2018 году внешнеторговый оборот Монголии достиг 12,9 млрд долларов.

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