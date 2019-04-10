РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане Внешэкономбанк прекращает выпуск платёжных карточек Visa Electron

CA-NEWS (TM) -  Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана с 13 апреля 2019 года прекращает выпуск и замену платёжных карточек Visa Electron. Соответствующее решение принято после рекомендации компании «Visa International Service Association», сообщает Turkmenportal со ссылкой на Внешэкономбанк Туркменистана.

Обслуживание ранее выпущенных карточек Visa Electron, находящихся в обращении, будет проводиться до окончания срока их действия.

Другие виды платёжных карт Visa Classic и Visa Gold будут работать, как и прежде.

На данный момент банковская система Туркменистана является одной из наиболее динамично развивающихся секторов экономики страны. Клиентам банков предоставляются различные услуги кредитования, расчетно-кассового обслуживания, платежных карт и многие другие, объем и качество которых с каждым днем растет.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Дарига Назарбаева не собирается баллотироваться в президенты Казахстана, - помощник спикера Сената Казахстана
  • Спикер парламента Таджикистана обсудил в Катаре вопросы трудоустройства таджикских граждан
  • В Казахстане подешевел картофель, а огурцы подорожали
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×