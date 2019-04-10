В Туркменистане Внешэкономбанк прекращает выпуск платёжных карточек Visa Electron

CA-NEWS (TM) - Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана с 13 апреля 2019 года прекращает выпуск и замену платёжных карточек Visa Electron. Соответствующее решение принято после рекомендации компании «Visa International Service Association», сообщает Turkmenportal со ссылкой на Внешэкономбанк Туркменистана.

Обслуживание ранее выпущенных карточек Visa Electron, находящихся в обращении, будет проводиться до окончания срока их действия.

Другие виды платёжных карт Visa Classic и Visa Gold будут работать, как и прежде.

На данный момент банковская система Туркменистана является одной из наиболее динамично развивающихся секторов экономики страны. Клиентам банков предоставляются различные услуги кредитования, расчетно-кассового обслуживания, платежных карт и многие другие, объем и качество которых с каждым днем растет.