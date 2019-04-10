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  10 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таксисты в Нью-Йорке зазывают туристов в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) -  Генеральным консульством Узбекистана в Нью-Йорке, диаспоральной организацией «Ватандош» и Государственным Комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма, в Нью-Йорке прошла масштабная тематическая акция под лозунгом «Путешествуй в Узбекистан». Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан.

Акция проведена в целях продвижения национального туристического бренда Узбекистана в США.

В ходе мероприятия, соотечественники, имеющие лицензии компаний «Uber Technologies Inc.» и «Lyft» на перевозку пассажиров, установили на видные места автомобилей наклейки-стикеры с изображениями достопримечательностей Самарканда, Бухары и Хивы, с указанием электронных адресов информативных веб-сайтов Узбекистана.

Одновременно, водителям транспортных средств были предоставлены брошюры на английском языке «Десять причин посетить Узбекистан» для дальнейшего распространения среди пассажиров такси.

Мероприятие, в котором приняли участие более 100 автолюбителей, транслировалось в онлайн режиме и освещалось местными СМИ. Особую уникальность мероприятию придала надпись «I LOVE UZ», выстроенная из транспортных средств.

Ранее, в марте 2019г., в рамках празднования Навруза в США, в таких штатах как Калифорния, Иллинойс, Вашингтон и и Пенсильвания, были проведены подобные тематические акции по распространению стикеров с изображениями исторических городов Узбекистана и брошюр «Десять причин посетить Узбекистан».
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