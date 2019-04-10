Назначен замсекретаря Совета Безопасности Казахстана
CA-NEWS (KZ) - Баймукашев Мурат назначен заместителем секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан, сообщает Акорда.
- Распоряжением главы государства Баймукашев Мурат Калибекович назначен заместителем секретаря Совета Безопасности Республики Казахста, - говорится в официальном сообщении.
Ранее он занимал должность заведующего отделом обороны и правопорядка. Отдел обороны и правопорядка является структурным подразделением канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.