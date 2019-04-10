РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Назначен замсекретаря Совета Безопасности Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  Баймукашев Мурат назначен заместителем секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан, сообщает Акорда.

- Распоряжением главы государства Баймукашев Мурат Калибекович назначен заместителем секретаря Совета Безопасности Республики Казахста, - говорится в официальном сообщении.

Ранее он занимал должность заведующего отделом обороны и правопорядка. Отдел обороны и правопорядка является структурным подразделением канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Дарига Назарбаева приняла посла Туркменистана
  • В Казахстане названы основные проблемы бизнеса и путь их решения
  • За год в Таджикистане не стало 104 ветеранов ВОВ
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×