Парламент Монголии не поддержал внесенные президентом кандидатуры на должности двух заместителей Генпрокурора

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии направил в парламент (Великий государственный хурал-ВГХ) предложения о назначении кандидатур на должности двух заместителей Генпрокурора страны. Но обсуждение вопроса в ходе заседания парламентской группы от Монгольской народной партии было перенесено в связи с тем, что некоторые члены группы не поддержали внесённые кандидатуры и выразили мнение о невозможности назначения руководителей правоохранительных органов, чьи кандидатуры были внесены лишь президентом страны в одностороннем порядке, сообщает 10 апреля Asia Russia Daily.

Cо стороны других членов парламентской группы было внесено предложение о целесообразности проведения публичного слушания по кандидатурам на пост заместителя Генпрокурора. Поэтому, согласно Закону о публичном слушании (организация слушания возможна лишь по обсуждению вопроса о кандидатах на назначаемые ВГХ должности), 19 членов МНП инициировали вопрос о назначении сначала начальника и замначальника Управления по борьбе с коррупцией.

Парламентарии считают, что хотя срок полномочий действующего начальника Управления по борьбе с коррупцией не истёк, но существует заинтересованность президента страны в освобождении от занимаемой должности руководства данного управления, поэтому необходимо проведение публичного слушания по назначению руководителей правоохранительных органов после обсуждения их кандидатур в ВГХ.

Согласно законодательству, вопрос об освобождении руководства Управления по борьбе с коррупцией возможно обсуждать монгольским парламентом в случае направления рекомендации Советом национальной безопасности. И хотя ни президент, ни Совет национальной безопасности не вносили в ВГХ вопрос об освобождении от должности руководства данного Управления, этот вопрос всё же будет согласован в ближайшие дни. Дело в том, что не только в политических кругах, но и среди представителей правоохранительных органов “выдвигаются” несколько кандидатур на руководящие должности Управления, а окончательного согласования и договорённости пока нет.

Что касается кандидатуры на должность Главного судьи Верховного суда, то президент страны рассмотрит кандидатуру Д.Ганзорига, набравшего большинство голосов членов Аппеляционного суда.

Ранее в ходе очередной весенней сессии ВГХ парламентская группа от большинства поддержала предложение президента о выдвижении кандидатуры Б.Жаргалсайхана на должность Генпрокурора, позже был издан президентский указ о его назначении.

В ближайшие дни состоится заседание Совета национальной безопасности, где будет основательно обсуждаться вопрос о назначении руководителей правоохранительных органов страны.