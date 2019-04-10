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  10 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Борьба с неполноценным питанием и инновации в сельском хозяйстве станут главными приоритетами ФАО

CA-NEWS (CA) -  Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Жозе Грациану да Силва в своем обращении к Совету ФАО подчеркнул, что в ближайшие два года организация сосредоточит внимание на развитии продовольственных систем, способствующих обеспечению здорового рациона питания, и инновациях в сельском хозяйстве. Об этом сообщили в представительстве ФАО в Бишкеке.

«Мы больше не можем концентрировать наши усилия исключительно вокруг решения проблемы голода, - сказал Жозе Грациану да Силва. - Цель № 2 в области устойчивого развития предполагает искоренение всех форм неполноценного питания. И во всем мире наблюдается устойчивый рост избыточного веса и ожирения».

«Тогда как голод ограничен определенными областями, ожирением страдают повсеместно. Фактически, мы наблюдаем сейчас глобализацию ожирения», - добавил Грациану да Силва.

Генеральный директор подчеркнул приверженность ФАО партнерским отношениям, о чем свидетельствует значительное увеличение числа партнерских соглашений за последние годы - с 20 новых партнерств в 2012 году с общим взносом в размере 28 млн. долл. США до более чем 100 новых партнерств на сегодняшний день, что принесло организации более 200 млн. долл. США.

Участие ФАО в совместных программах и межведомственных платформах с другими учреждениями ООН также почти удвоилось с 2012 года, что представляет собой денежное увеличение взносов системы ООН на 100% и составляет $800 млн.

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