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  10 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Спецпредставитель по афганскому примирению посетит с визитом Узбекистан

CA-NEWS (UZ) -  10 апреля 2019 года в Ташкент прибывает делегация США во главе со Специальным представителем по афганскому примирению Залмаем Халилзадом.

В ходе двусторонних консультаций планируется обменяться мнениями о ситуации в Афганистане и перспективах запуска механизма межафганских мирных переговоров, обсудить вопросы реализации инициированных Узбекистаном социально-экономических и инфраструктурных проектов в Афганистане.

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