Спецпредставитель по афганскому примирению посетит с визитом Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - 10 апреля 2019 года в Ташкент прибывает делегация США во главе со Специальным представителем по афганскому примирению Залмаем Халилзадом.

В ходе двусторонних консультаций планируется обменяться мнениями о ситуации в Афганистане и перспективах запуска механизма межафганских мирных переговоров, обсудить вопросы реализации инициированных Узбекистаном социально-экономических и инфраструктурных проектов в Афганистане.