МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП на 2019 год

CA-NEWS (CA) - Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 год до 3,3%, следует из обновленного доклада МВФ. В январской версии прогноза фонд ожидал, что в 2019 году рост глобальной экономики составит 3,5%.

«Мировой рост, который достиг пикового показателя порядка 4% в 2017 году, замедлился до 3,6% в 2018 году, и, по прогнозу, дополнительно снизится до 3,3% в 2019 году. Хотя глобальный прирост на 3,3% все еще является неплохим, перспективы для многих стран являются очень трудными, в ближайший период сохраняется значительная неопределенность, особенно когда темпы роста в странах с развитой экономикой приближаются к своему невысокому долгосрочному потенциальному уровню», — говорится в докладе.

Главные причины – снижение темпов роста в Китае в результате принятия ряда мер по регулированию теневой банковской системы и рост торговой напряженности между Китаем и США. Эксперты также отмечают сбои в производстве автомобилей в Германии в связи с введением новых стандартов по выборосам выхлопных газов и негативное влияние стихийных бедствий на экономику Японии.

Экономисты МВФ отмечают, что к концу 2019 году ситуация, по предварительным прогнозам, может несколько улучшиться, и в 2020 году темпы роста глобальной экономики могут вернуться к уровню 2018 года (3,6 процента). Самые оптимистичные прогнозы касаются развивающихся стран.