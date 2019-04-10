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  10 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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МИД Чехии реализует в Монголии три крупных проекта на 58 тыс. долларов

CA-NEWS (MNG) -  В Монголии МИД Чехии реализует три проекта для местного развития стоимостью более 58 тыс. долларов (147 млн тугриков), сообщил на своей странице в Твиттере Чрезвычайный и полномочный посол Чехии в Улан-Баторе Иржи Бродский, передает 9 апреля khadlan.mn.

Средства реализуются для защиты сибирского тайменя, специальные дымоходы, уменьшающие загрязнение воздуха в юрточных районах и доставки чешского оборудования для обработки молока в аймаке Завхане.

Также, в этом году Чешская Республика снова будет представлена на крупнейшей горнодобывающей ярмарке в Монголии.

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10-12 апреля на ярмарке Mongolia Mining Expo можно будет ознакомиться с продуктами и технологиями пяти чешских компаний.

В ярмарке примут участие следующие чешские фирмы: Enelex, производящий онлайн радиометрический анализатор угольной золы для постоянного измерения содержания золы и анализаторы кислорода, Transroll CZ, крупнейший производитель конвейерных роликов и роликов для ленточных конвейеров на чешском рынке, T Machinery, традиционный производитель оборудования для тяжелой горнодобывающей промышленности, Urdiamant, производящий алмазный инструмент из природного и синтетического алмазного сырья и Permon, предлагающий пневматические бурильные молотки высшего качества с принадлежностями.

Mongolia Mining 2019 International Mining & Oil Expo будет проводиться 9-й год подряд с 10 по 12 апреля 2019 года во дворце спорта Буянт-Ухаа, Улан-Батор, Монголия.

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