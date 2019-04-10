Парламент Казахстана принял поправки в бюджет на 2019-2021 годы

CA-NEWS (KZ) - Депутаты Мажилиса согласились с поправками Сената в законопроект «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы», передает МИА «Казинформ».

«Сенатом Парламента РК в данный законопроект внесены поправки, направленные на исполнение поручений Главы государства по переносу сроков повышения заработной платы отдельным категориям гражданских и государственных служащих с 1 июля на 1 июня текущего года. Всего предлагается увеличить затраты республиканского бюджета на 38 млрд тенге. Уважаемые коллеги! Комитет по финансам и бюджету считает возможным согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом Парламента РК», - отметил член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Серик Кусаинов на пленарном заседании палаты. Депутаты единогласно поддержали поправки.

Ранее сообщалось, что Сенат Парламента РК вернул законопроект о трехлетнем республиканском бюджете в Мажилис с поправками.