В частном детском саду Нур-Султана выявлена сотрудница с туберкулезом

CA-NEWS (KZ) - Поводов для паники нет, здоровью детей ничто не угрожает, сотрудница госпитализирована в противотуберкулезный диспансер.

Данный факт был установлен при самостоятельном обращении сотрудника частного детского сада «Киндер» города Нур-Султан в медицинскую организацию 14 марта 2019 года. И в тот же день она была госпитализирована в противотуберкулезный диспансер. Об этом агентству BNews.kz сообщил руководитель Департамента охраны общественного здоровья столицы Садвакас Байгабулов.

Комментируя случай заболевания туберкулезом, глава департамента подчеркивает, что поводов для паники нет, здоровью детей в частном детском саду «Киндер» ничто не угрожает, так как дети с рождения получили прививки против туберкулеза. Это еще раз подтверждает значимость вакцинации, и родители заранее «застрахованы» от действий или бездействий «предпринимателей».

По словам С.Байгабулова, предварительное расследование показало, что в медицинских организациях города Нур-Султан заболевшая не прикреплена, заведующая частным детским садом «Kinder» скрыла что заболевшая работала нянечкой, с ее слов она "работала в прачечной, куда вход отдельный и что она не имела контакт с детьми и сотрудниками". 4 апреля т.г. при разъяснительной работе специалистами департамента по профилактике туберкулёза со слов родителей детского сада стало известно, что больная работала нянечкой в старшей и младшей группах.

С 5 апреля 2019 года департаментом была начата внеплановая проверка детского сада «Kinder» (ТОО «Кусаинова Ж.С.») по адресу ул. Московская 12/2. Персоналом, в т.ч. заведующим детского сада, дополнительно пройдено флюорографическое обследование, туберкулез не выявлен. За детьми установлено медицинское наблюдение, предварительные данные свидетельствуют об отсутствии признаков заболевания.

О наличии медицинского осмотра, результаты лабораторных исследований, получении допусков к работе заболевшей, количества контактных детей, в том числе результаты проверки будут известны после ее завершения.

Как подчеркивает С.Байгабулов, данный факт свидетельствует о своевременности увеличения размеров штрафов за нарушения санитарных правил и норм до 10 раз: на физических лиц 30, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации 230, на субъекты среднего предпринимательства 310, а крупного предпринимательства 1600 МРП. Это мера позволит дисциплинировать предпринимателей, не позволяя систематически нарушать требования в сфере охраны общественного здоровья и не подвергать угрозе здоровью и жизни жителей, в особенности детей.