Жулдыз Омарбекова назначена вице-министром информации и общественного развития Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Постановлением правительства Казахстана от 10 апреля Омарбекова Жулдыз Кажикеновна назначена на должность вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан, сообщает пресс-служба премьер-министра.



Ж. Омарбекова родилась в 1983 г. в Алматы. Окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби. Специалист по юриспруденции, кандидат социологических наук.

Трудовую деятельность начала в 2001 г. В различные годы работала преподавателем социологии; исполнительным директором, президентом благотворительного фонда «Бауыржан». В 2013–2014 гг. занимала должность и.о. руководителя, руководителем Управления культуры Алматы, в 2014–2015 гг. — заместитель акима Наурызбайского района Алматы. В 2016–2018 гг. работала первым заместителем председателя Алматинского городского филиала партии «Nur Otan». С сентября 2018 года занимала должность вице-министра общественного развития Республики Казахстан.